Немає підтвердженої інформації, що на локаціях, де нібито перебував Путін, було вжито відповідних заходів безпеки.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський висловив великий сумнів щодо того, що президент Росії Володимир Путін відвідував тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Про це він повідомив під час брифінгу. За його словами, "взагалі є сумнів, що це все ж таки був він (Путін - УНІАН)".

"Ми аналізуємо і заходи безпеки, які окупаційна влада робить перед візитом їхніх високопосадовців. І немає зараз підтвердженої інформації, що дійсно там, на тих заявлених локаціях, де нібито він був, що там були відповідні заходи безпеки. Тому є великий сумнів стосовно того, що саме це Путін був, що він відвідував тимчасово окуповану територію", - сказав Соболевський.

Представник облради додав, що ворог робить картинку, в першу чергу, для власної аудиторії.

"Їм необхідно показати, що вони мають сміливого лідера, який відвідує "нову російську" територію, що він сам це оглядає, що він в курсі всіх подій на всіх фронтах. Але всі чудово розуміють, що це просто пропагандистська картинка, як завжди. І наслідків жодних юридичних цей візит, зрозуміло, не міг мати і не несе", - зазначив Соболевський.

Він також висловив думку, що цей "візит" жодним позитивним чином не вплинув і на моральний дух російських окупантів.

"Ми бачимо, який там зараз настрій насправді. Боєздатність їхня, моральний дух - не дуже високі. У більшості підрозділів. Їх намагаються їхні командири зранку до вечора чимось займати, щось копати... Коли вони припиняють сильно контролювати, - знову стаються випадки мародерства, пограбувань і поголівний алкоголізм. Це те, що зараз відбувається у більшості підрозділів російської армії на тимчасово окупованій території", - розповів заступник голови Херсонської облради.

Поїздки Путіна на окуповану територію України

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав окуповані частини Луганської і Херсонської областей України.

Як стверджують російські пропагандисти, на Херсонському напрямку Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Дніпро", де заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського і командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, а також попросив військових висловити думку про обстановку на Херсонському й Запорізькому напрямках та обмінятися інформацією.

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