До наступальних операцій на цьому напрямку залучені бойовики "Л/ДНР", а також кадрові російські військові.

Російські війська завдали обмежених наземних ударів на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, російські окупанти вели безуспішні наступальні операції в районі населеного пункту Масютівка за 12 км на північний схід від Куп'янська, Стельмахівка за 15 км на північний захід від Сватового та Білогорівка - 10 км на південь від Кремінної.

Аналітики зазначили, що на геолокаційних кадрах бойових дій фігурують підрозділи 30-ї окремої мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ РФ). Вони діють поблизу Макіївки за 22 км на північний захід від Кремінної.

Відео дня

Як додали в ISW, на інших кадрах нібито видно, як підрозділи 88-ї бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") завдають ударів по українських позиціях в районі Кремінної. А ще на одних кадрах нібито видно підрозділи 110-ї бригади (1-й армійський корпус "ДНР"), що діють на донецькому напрямку.

Ситуація в Луганській області

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, відносна тиша спостерігалася на Сватівському напрямку кілька днів. Але вчора росіяни спробували поліпшити там тактичне становище. Він зазначив, що в Луганській області з боку ворога йдуть у наступ регулярні війська. Вчора вони намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І в черговий раз були зупинені українськими бійцями.

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