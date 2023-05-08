Чоловіків призовного віку відправлятимуть у табори у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів.

На окупованій території Луганської області формують спеціальні табори для чоловіків, про це голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

"Окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових РФ", - зазначив Лисогор.

Крім того, він повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку російські загарбники запровадили штрафи за спроби зателефонувати родичам на вільну територію України.

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"На дахах деяких багатоповерхівок в Сєвєродонецьку можна знайти покриття та подзвонити звідти. Люди активно користувалися цією можливістю, доки про це не доклали окупаційній владі міста. Почалось відстеження та затримка населення. А от нещодавно просто ввели штраф за спробу зателефонувати рідним – ціна питання 5 тисяч рублів", - написав Лисогор.

Терор на окупованих територіях України

Російські загарбники посилюють паспортизацію та фільтраційні заходи на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Особливо терор посилили після указу президента РФ Володимира Путіна від 27 квітня 2023 року щодо депортації із захоплених територій України людей, які відмовилися вступати у російське громадянство. Згідно з указом, громадяни України, які проживають окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть проживати там до 1 липня 2024 року. Після чого їх можуть депортувати.

2 травня стало відомо, що російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області проводять примусові медогляди дітей.

5 травня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня взяти участь у російські пропагандистській акції "Безсмертний полк".

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