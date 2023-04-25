Аналітики Інституту підтвердили факт "бавовни" на нафтобазі в окупованих Ровеньках за 100 км від лінії фронту.

ВСУ домоглися невеликих успіхів в районі Кремінної. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили просувалися на північний схід від населеного пункту Верхньокам'янське за 18 км від Кремінної та на південний схід від Білогорівки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, українські сили відбили деякі позиції біля Білогорівки, а російські окупанти провели безуспішні наземні атаки в районі Невського та Макіївки.

У звіті наголошується, що ЗСУ продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах окупованої Луганської області.

Відео дня

Аналітики навели приклад, що російська окупаційна влада заявила, що 22 квітня українські сили завдали удару з HIMARS по Алчевську (понад 50 км від лінії фронту), а в окупованих Ровеньках під удар потрапила нафтобаза (понад 100 км від лінії фронту). "На кадрах з геолокацією було видно, як пожежники намагалися загасити пожежу в Ровеньках", - повідомили аналітики.

Ситуація в Луганській області

23 квітня в Генштабі повідомили, що в населеному пункті Містки Луганської області в приміщенні місцевої школи російські загарбники облаштували військовий госпіталь, де знаходиться велика кількість поранених.

Схожий випадок стався і сьогодні - в Генштабі повідомили, що в місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий госпіталь на території міської лікарні.

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