Аналітики зазначили, що ймовірно, "вагнерівці" в Бахмуті захопили район, де розташована міська лікарня № 2.

Російські окупанти проводили наземні атаки в Бахмуті і його околицях. Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що ймовірно, "вагнерівці" на північному заході Бахмута захопили район на північ від вулиці Весела, включаючи територію бахмутської лікарні №2. При цьому в огляді спростовані дані про те, що місто захоплене російськими окупантами на 90%. За їхніми оцінками, ця цифра зараз близько 87,9% території.

Також у звіті зазначено, що за деякими даними, російські окупанти використовують авіабомби ФАБ проти українських укріпрайонів у Бахмуті.

Відео дня

Крім того, аналітики вказали, що російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, проте наступальні дії біля самої Авдіївки були безуспішними. Також провалилися наступи росіян біля Вугледара.

Ситуація в Бахмуті

Для захоплення міста найманці ПВК "Вагнер" і регулярні російські війська зміцнили співпрацю. Вони намагаються просуватися і захоплювати райони міста. Однак українські військові тримають позиції.

За даними на 19 квітня в Бахмуті запеклі бої йшли в районі залізничної станції в центрі міста.

Вас також можуть зацікавити новини: