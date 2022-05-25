З початку повномасштабного вторгнення російських військ Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, держава потребує допомоги для фінансування армії.

"Вважаю, що треба повернути усі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли. Тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію", - зазначив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

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