Це перші надходження до бюджету від податку на Google.

Сервіс OnlyFans вперше переказав кошти до державного бюджету України – 305 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень).

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Перші надходження до бюджету від податку на Google: сайт OnlyFans – 305 тис. дол. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні", – написав нардеп.

Популяризована секс-працівниками платформа з Великобританії, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих, дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок. 20% заробітку йде платформі.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила законом про "податок на Google", який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Як писав УНІАН, раніше платформа OnlyFans остаточно позбавилася від російських користувачів. Їх рахунки відключені, виплат немає.

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