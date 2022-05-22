Наразі військові пенсіонери можуть отримувати пенсії лише через державний "Ощадбанк".

Верховна Рада підтримала законопроект, який дає можливість обирати банк для одержання військових пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття за основу законопроекту "Про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій" проголосували 292 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що для військових пенсіонерів вибір банківської установи для відкриття рахунку для виплати пенсій обмежений лише одним банком – "Ощадбанком".

"Внесення запропонованих даним законопроектом змін дозволить усунути обмеження для осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб у виборі установи банку, через яку органи Пенсійного фонду України здійснюють виплати пенсії, давши змогу отримувачу пенсії самостійно обирати банківську установу з-поміж визначених державою уповноважених банків, через які можна здійснювати виплату пенсії", - сказано в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 тисяч 796 військових пенсіонерів.

Для військових пенсіонерів з інвалідністю розмір підвищення в середньому склав 995 гривень.

Загалом, в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

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