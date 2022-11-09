Наразі Київщина готова до оборони та нарощує обороноздатність.

У Київській області нарощують багатоешелоновану систему оборони. У регіоні забезпечують військових усім необхідним.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram. Зокрема, він спільно з командувачем угруповання сил та засобів оборони Києва Олександром Павлюком перевірили, як триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони на Київщині.

"Сьогодні перевірили готовність обладнання позицій. Щодня працюємо над вдосконаленням та нарощуванням рубежів оборони, зокрема і столиці", - наголосив Кулеба.

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Також відбувається забезпечення військових усім необхідним – оснащенням, технікою, спецзасобами.

"Особливу увагу приділяємо потребам особового складу та їхнього комфорту", - додав голова ОВА та наголосив, що Київщина готова до оборони та нарощує обороноздатність.

Війна в Україні: атаки РФ на Київську область

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російські загарбники більше не пройдуть на Київському напрямку.

Проте рашисти, хоча й не можуть дійти до Києва та просуватися на інших територіях України, атакують мирні міста ракетами та дронами. З початку жовтня внаслідок ударів РФ по Київській області 1 людина загинула, 10 отримали поранення.

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