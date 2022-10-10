Наразі персонал посольства Румунії у безпеці.

У Києві біля будівлі посольства Румунії вибухнула російська ракета.

Про це повідомив очільник МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Наразі персонал посольства Румунії у безпеці попри те, що один удар був завданий лише за 850 м від його будівлі", - повідомив він.

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Також Ауреску рішуче засудив ракетні удари РФ по цивільних об’єктах у центрі Києва та інших українських містах.

Нагадаємо, під час масованого удару по Києву російські ракети влучили у райони, де розташовані іноземні дипустанови. Постраждала будівля візового відділу консульства Німеччини.

Росія вдарила по Києву ракетами 10 жовтня

Ранком РФ масовано обстріляла Київ і ряд інших українських міст. Зокрема, частину ударів здійснили по Києву. "Прильоти" зафіксовано в Шевченківському районі столиці. На поточний момент відомо про 5 загиблих і більше 30 постраждалих. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода. Станом на 12:00 10 жовтня було випущено 83 ракети.

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