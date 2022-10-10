Деякі атаки також здійснили з Нижнього Новгорода.

В Генштабі ЗСУ поділилися інформацією щодо масованого терору мирних міст України, який Росія розпочала вранці 10 жовтня. Удари по території нашої країни наносилися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода. На поточний момент було випущено 83 ракети.

Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі заступника міністра оборони Ганни Маляр. Вона послалася на офіційні дані від Генштабу.

"Сьогодні в період з 06:20 до 11:15 Російською Федерацією було нанесено ракетні і ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря і Нижнього Новгорода по містах Київ, Львів, Прилуки, Хмельницький, Дніпро, Ніжин, Житомир, Харків", — написала Маляр.

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Станом на 11:34 10 жовтня рашисти випустили 83 ракети. З них 43 збили українські сили протиповітряної оборони. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі. Три БПЛА збили в Одеській області, про що повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко.

Масований удар по території України: основна інформація

Ракетний терор рашистів почався вранці 10 жовтня і триває досі. Окупанти обстріляли більше десяти великих міст.

Вибухи зафіксовані у Львівській області, Харкові, Хмельницькому, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі та інших населених пунктах. Атаки призвели до відключення електрики і водопостачання.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ціль росіян — знищити енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб громадяни країни замерзали під час холодів.

Частину ударів здійснили по Києву. "Прильоти" зафіксовано в Шевченківському районі столиці. На поточний момент відомо про 5 загиблих і більше 30 постраждалих. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка.

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