Дрони окупанти запускали з території окупованого Криму, а ракети - з РФ.

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. Там уточнили, що всього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, близько 4 ранку 11 грудня російські окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

"Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр"".

Ракетні удари по Києву

Сьогодні о 4 годині ранку в Києві прозвучала серія вибухів, після чого була оголошена повітряна тривога.

Вранці 8 грудня російські окупанти атакували Київ з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Сили і засоби ППО усі ракети, що летіли на столиці, знищили на підльоті до міста.

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