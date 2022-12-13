Спершу окупанти повинні зв'язатися з проектом "Хочу жить" у Telegram.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував покрокову відеоінструкцію для російських солдат, які хочуть здатися в полон.

Відео записане російською мовою, щоб окупанти точно зрозуміли послідовність дій при здачі в полон. Дрон проведе росіянина до позицій ЗСУ, а вже там буде "оформлення в полон".

Генштаб ЗСУ пропонує наступну послідовність дій:

Відео дня

Спершу окупанти повинні зв'язатися з проектом "Хочу жить" у Telegram, який надасть подальші інструкції і за необхідності повідомить координати відправної точки;

Отримавши верифікацію, загарбники мають вирушити на місце в точно зазначений час (точність і своєчасність прибуття – критично важливі, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера);

Побачивши в зоні видимості дрон, загарбники мають встановити з ним візуальний контакт. Потім підняти руки в сторони й вгору, повідомляючи таким чином про готовність виконувати подальші команди;

Після того, як коптер покаже вектор руху, полонені мають йти за дроном (він летітиме зі швидкістю руху людини до точки зустрічі з представниками ЗСУ).

В Генштабі зазначили: якщо у безпілотника буде низький заряд батареї, то він може припинити супровід росіян і швидко повернутися на базу. У такому випадку полоненим треба залишатися на місці і чекати наступний дрон.

Російські полонені

Раніше Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. Окупанти залучені до різних робіт, зокрема вони виготовляють пакети.

Також російським військовополоненим дозволили дивитися українське телебачення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що російські полонені утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права.