Збито близько 10 "шахедів".

Близько 6:00 в середу, 14 грудня, повітряну тривогу оголосили у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький.

Незабаром почали з'являтися повідомлення про те, що на Київщині (зокрема, на околицях Києва і в самій столиці) чути вибухи.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що працює протиповітряна оборона.

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"Київщина, ранок. Працює ППО", – повідомив він.

Кулеба наголосив, що наразі важливо перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Столичний міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце", – зазначив він.

Згодом Кличко додав, що до 7:25 вже було збито значну кількість іранських дронів-камікадзе, використовуваних росіянами.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів", - зазначив він.

Голова ОВА Олексій Кулеба також підтвердив, що більшість безпілотників збиті силами ППО в області. Він також натякнув, що окупанти мали на меті атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня", – зазначив він.

Станом на 7:45 тривога у Житомирській та Київській областях триває. Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив, що можлива друга хвиля атаки безпілотників.

Атаки РФ по Києву – останні новини

5 грудня після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, фіксували запуски ворожих ракет по кількох регіонах України. Зокрема, над Київською областю було збито 9 ракет окупантів.

Ця атака стала восьмою масштабною атакою на енергооб'єкти України з жовтня. У зв'язку цим у багатьох областях діють аварійні відключення електроенергії.

Внаслідок численних атак значний дефіцит електроенергії є в Києві. У столиці забезпечені електроенергією лише 30% від потреб.

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