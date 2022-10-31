Громадян просять залишатись в укриттях.

Зранку 31 жовтня 2022 року у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, працює протиповітряна оборона.

"Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями очевидців, у Києві та області пролунало не менше 10 вибухів.

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Мешканців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях. Є імовірність нового ракетного удару. Повідомлялося про запуск з російських ракетоносців з акваторії Каспійського моря.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена.

"В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - написав Кличко.

Також у Київській області в одній із громад є "прильоти".

"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!" – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Крім того, в області застосовується обмеження подачі електроенергії.

Ракетні удари РФ по Києву

Останнім часом армія РФ активізувала атаки по об'єктах критичної інфраструктури України за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Серед цілей рашистів і столиця України - Київ. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Київ отримав нове обладнання протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергосистеми.

Українців закликали обмежити користування електроенергією, щоб зменшити тиск на систему.

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