Зранку 31 жовтня 2022 року у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, працює протиповітряна оборона.
"Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
За повідомленнями очевидців, у Києві та області пролунало не менше 10 вибухів.
Мешканців закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях. Є імовірність нового ракетного удару. Повідомлялося про запуск з російських ракетоносців з акваторії Каспійського моря.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена.
"В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - написав Кличко.
Також у Київській області в одній із громад є "прильоти".
"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!" – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Крім того, в області застосовується обмеження подачі електроенергії.
Ракетні удари РФ по Києву
Останнім часом армія РФ активізувала атаки по об'єктах критичної інфраструктури України за допомогою дронів-камікадзе та ракет.
Серед цілей рашистів і столиця України - Київ. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Київ отримав нове обладнання протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергосистеми.
Українців закликали обмежити користування електроенергією, щоб зменшити тиск на систему.