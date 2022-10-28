За його словами, тепер небо над столицею буде більш захищено.

Київ отримав нове обладнання протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергосистеми.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує прес-служба міського голови.

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло в столицю. Небо буде більш захищене. Сподіваємось, що атак та провокацій з дронами-камікадзе вже не буде", - повідомив він.

Відео дня

За його словами, наразі дефіцит електроенергії складає від 20 до 50%, тому система енергозабезпечення столиці працює в екстренному режимі.

Фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, якщо не буде надзвичайних ситуацій.

"Місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси. При цьому метрополітен столиця зупиняти не збирається. Вчергове закликаю киян та бізнес скоротити споживання електроенергії! Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є", - додав він.

Наслідки атак на енергосистеми України

Як відомо, останнім часом російська армія активізувала атаки по об'єктах критичної інфраструктури України за допомогою дронів-камікадзе та ракет. Лише у жовтні російські окупанти вдарили по об'єктах електроенергетики 51 раз.

За даними радника міністра з питань енергетики Олександра Харченка, в країні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

Українців закликали обмежити користування електроенергією, щоб зменшити тиск на систему.

Пізніше було введено обмеження споживання електроенергії по Україні. Зазначалося, що найбільший обсяг обмежень буде використаний в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Сьогодні голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що говорити про стабілізацію системи ще зарано.

Вас також можуть зацікавити новини: