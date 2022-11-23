Міський голова закликав залишатись в укриттях.

Російська Федерація 23 листопада здійснила нову ракетну атаку по Україні. У Києві ворожа ракета влчуила в один з об'єктів інфраструктури.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

Також він повідовим про ще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця.

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У свою чергу в Київській мійській військовій адмінітсрації підтвердили ракетний удар росіян по критичній інфраструктурі столиці.

"В Києві ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

У звязку з ракетною атаку у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. В НЕК "Укренерго повідомили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

"Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - підкреслили в компанії.

Пізніше в КМВА повідомили, внаслідок влучання російської ракети пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Ракетний удар по Україні 23 листопада - що відомо

Російська стратегічна авіація випустила ракети по Україні. Одразу у кількох областях спрацювала система протиповітряної оборони. Є загроза ракетних ударів.

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, РФ підняла в небо щонайменше 9 бомбардувальників Ту-95. Авіація поблизу Маріуполя випустила щонайменше 5 ракет. Згодом Кім повідомив, що ракет багато. Летять з півдня та сходу.

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