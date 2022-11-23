Наразі пусків не зафіксовано.

Російська Федерація підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Можливий ракетний удар по Україні.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, окупанти можуть вдарити по південних регіонах країни. Наразі пусків не було.

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12-00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав Кім.

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Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 дронів-камікадзе.

За даними МВС, внаслідок масованого ракетного удару РФ загинула одна людина, ще шість зазнали поранень.

15 листопада речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що таким чином окупанти перевищили кількість ракет, випущених під час масованого ракетного удару 10 жовтня, коли спрямували на Україну 84 ракети.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія має ракет ще для 3-4 масованих обстрілів України, рівноцінних атакам 15 листопада.

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