Минула ніч у Києві була спокійною, поділилася влада.

Ситуація в Києві складна, але контрольована.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"Ніч проти 6 березня у Києві минула спокійно. Ситуація в місті складна, але контрольована... О 07:00 закінчилася комендантська година, розпочали роботу магазини, де можна купити товари першої необхідності. Працюють також аптеки, зоомагазини, зооаптеки", - розповів він.

Поворозник нагадав, що для сполучення між правим та лівим берегом функціонують два мости – це Північний та Дарницький, а усі водії столиці мають уникати смуги громадського транспорту, пропускати автомобілі "швидкої" та з гуманітарною допомогою.

"У місті продовжує працювати Гуманітарний штаб. Ми продовжуємо накопичувати запаси продуктів – на сьогодні також потрібні волонтери. Крім того, потрібні волонтери-фармацевти для роботи з партіями медикаментів, які поступають до Києва", - зазначив він.

Для того, аби стати волонтером гуманітарного штабу потрібно заповнити форму для волонтерів: https://cutt.ly/SAvnmOR.

Нагадується, що міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів.

"Для цього бізнесу також треба звернутися до Гуманітарного штабу. Мешканцям рекомендують без нагальної потреби не залишати оселі або не відходити від на значну відстань. За першими сигналами тривоги – спускатися в укриття", - додали у КМДА.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф вдерлися на територію України. Потім український парламент проголосував за запровадження воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, проти Києва.

Столиця тримає оборону. 3 березня стало відомо, що на озброєнні бригади тероборони Києва є кілька десятків тисяч одиниць стрілецької зброї.