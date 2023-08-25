Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку, яка передавала агресору розвіддані про дислокацію ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала вчительку з Краматорська у зв'язку зі "зливом" російським окупантам геолокацій підрозділів Збройних сил України, що контрнаступають під Бахмутом.

Як повідомляє сайт СБУ, зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Зокрема, за вказівкою російської воєнної розвідки вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом. Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.

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"Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до російського гру через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору "мнс лнр". Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки", - сказано у повідомленні.

Також, за наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

"Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям", - заявили в СБУ.

Крім того, під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Київській області ще одного агента головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ). Він збирав дані для обстрілу київських ТЕЦ під час опалювального сезону.

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