Собака, що пережила обстріли під Бахмутом, більше не повернеться на фронт.

На початку місяця бійці 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли неймовірну історію про те, як собака, що зрештою отримали ім’я Жужа, врятувала їх від голодної смерті під Бахмутом.

Військові мали пробути на позиціях три дні, але через щільні обстріли ворога операція затягнулася на довгі 9 діб. За цей час закінчилися і вода, і їжа. Боєць Роман "Ластівка" Кліщук, який потоваришував з Жужею найбільше, розповідає – собака рятувала їх безліч разів. Вона не тільки годувала бійців тим, що знаходила в руїнах, а й будила військових перед обстрілами.

Поранений на фронті Роман, ще перебуваючи у шпиталі пообіцяв, що зрештою забере свою бойову подругу додому – на Волинь. І зробив, як сказав.

Поки боєць лікувався, за Жужею наглядали його побратими. Тепер бойовий пес подолала понад тисячу кілометрів, і потрапила туди, де вперше за довгі тижні відбулася така очікувана і нею, і Романом зустріч. Журналісти зазначають: у своєму новому помешканні собака не відходить від Романа ні на крок.

Після реабілітації Роман повернеться на фронт, щоправда – вже без Жужі. Каже: тварина залишиться вдома з родиною, аби відпочивала від обстрілів – під пильним наглядом бабусі українського захисника.

Родичі військового тішаться і зазначають, що одразу стали друзями з цією незвичайною собакою, яка врятувала їхню близьку людину.

Собаки рятують українців під час війни - неймовірні історії

В березні під час масованої ракетної атаки РФ кілька російських ракет влучили у житлову зону в Золочівському районі Львівської області. Під час цієї атаки загинули п’ятеро цивільних. А один з місцевих мешканців розповів, що дивом врятувався від ракети – завдяки своєму собаці.

Вас також можуть зацікавити новини: