Директор департаменту однієї із столичних страхових компаній намагався з'ясовувати відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Київській області ще одного агента головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ). Він збирав дані для обстрілу київських ТЕЦ під час опалювального сезону.

Як повідомляє сайт СБУ, зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній. Російська воєнна розвідка дистанційно завербувала його після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Зокрема, прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

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"Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

"Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському "куратору" – кадровому співробітнику російського ГРУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону. При цьому, співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області. Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Війна в Україні - затримання зрадників

Нещодавно у Дніпрі викрили та затримали агента країни-агресора, який коригував ракети, зокрема, по житловому будинку, лікарні та Управлінню СБУ.

Також Служба безпеки України затримала і повідомила про підозру зраднику зі Слов’янська, який вступив до окупаційного угруповання "Шторм", щоб вбивати українців.

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