Кілька років тому його перевели до Новоросійського з'єднання ВДВ – 7-ю дивізію.

На цвинтарях Новоросійська та Абінська в Краснодарському краю РФ виявлено 20 нових могил ліквідованих в Україні окупантів - кадрових, мобілізованих та найманців ПВК.

Як повідомляє "Кавказ. Реалії" з посиланням на активістів, загалом у Краснодарському краї виявлено понад 1700 могил російських окупантів.

Як зауважив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, серед "свіженьких" - полковник Валерій Петраш. Топ-окупант "зажмурився" 19 вересня 2023 року.

Відео дня

У відкритих джерелах можна знайти інформацію, де Петраш станом на 2018 рік фігурує на посаді командира зенітного полку Іванівського повітряно-десантного сполучення. У 2019 році його було переведено до Новоросійського з'єднання ВДВ – 7-ю дивізію.

Втрати РФ в Україні - актуальне

Нагадаємо, що за добу вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні становлять 311 тисяч 550 осіб. Серед цікавого за останні 24 години знищили: 5 танків, 10 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин, 2 БПЛА та 1 крилату ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: