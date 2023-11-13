Загальна кількість ліквідованих ворогів становить 311 тисяч 550 осіб.

За минулу добу Збройні сили України очистили наші території від 800 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 311 тисяч 550 осіб, у тому числі 800 за минулу добу;

танків - 5354 (+5) одиниці;

бойових броньованих машин - 10079 (+6);

артилерійських систем - 7569 (+10);

реактивних систем залпового вогню - 881;

засобів протиповітряної оборони - 580;

літаків - 322;

гелікоптерів - 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5634 (+2);

крилатих ракет - 1561 (+1);

кораблів/катерів - 22;

підводних човнів - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9949 (+5).

Також була знищена 1 одиниця спеціальної техніки ворога (загальна кількість ліквідованих - 1079 одиниць).

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ЗСУ провели нові бої з окупантами - звіт Генштабу

Як повідомляв УНІАН, триває повномасштабна війна в Україні - за добу між нашими захисниками та російськими загарбниками відбулося 69 бойових зіткнень, на низці напрямків вороги намагалися здійснювати штурмові дії та зазнали провалів. Зокрема, 24 атаки росіян вдалося стримати на Мар’їнському напрямку біля Новомихайлівки й Мар’їнки.

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