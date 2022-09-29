На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що за минулу добу противник завдав трьох ракетних та восьми авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр'ївка, Мар'їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області; на Слобожанському - в районах Стрілечої, Соснівки, Красного, Грушівки, Сенькового, Дворічної та Колодязного.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано в районах Новоселівки, Старого Каравана, Щурового, Закітного, Діброви, Озерного та Верхньокам'янського; на Бахмутському - це Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе; на Авдіївському - Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське та Мар'їнка.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки", - повідомили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог на цьому напрямку здійснив понад 45 вильотів безпілотників.

Ситуація на фронті станом на 28 вересня - що відомо

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перших днів армія України змогла посунути лінію фронту.

В ніч на 29 вересня стало відомо, що ЗСУ вдарили по чотирьом районам зосередження сил та засобів російських окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також по мосту у Новій Каховці. Українська авіація нанесла 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

При цьому від початку повномасштабного нападу на Україну війсьа РФ тратили 58150 особового складу, а також тисячі війсьових засобів.

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