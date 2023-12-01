Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

Російське керівництво "стурбовано" негативним впливом провалів на війні в Україні на результати президентських виборів РФ у 2024 році.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, у президентській кампанії російський лідер Володимир Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

При цьому посадовці хочуть посилити цензурування у Росії. Вони пояснюють це тим, що громадяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

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За словами аналітиків, влада РФ намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Очікується, що на вибори можуть вплинути й родичі мобілізованих на війну солдат. Зокрема, у РФ збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.

Війна в Україні - вплив на вибори в Росії

Як раніше писав The New York Times, Путін готується до виборів у березні 2024 року, але війна погіршує перебіг президентської кампанії.

У РНБО заявили, що після виборів Путін почне тотальну мобілізацію. Україна має лише 4 місяці на підготовку до цього.

Кремль перед виборами в Росії отримав жорстку вказівку не згадувати про вік Путіна. Про це розповів політолог Володимир Фесенко. Фесенко вважає, що Путіна хочуть показати "генералісимусом" і переможцем у "Вітчизняній війні".

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