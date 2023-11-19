Роскомнагляд та Держдума РФ прийняла низку рішень на користь блокування доступу до інтернету.

Росія продовжує інформаційну цензуру та намагається обмежити вільний доступ до інтернету, розраховуючи таким чином "проконтролювати" вибори Путіна.

На думку американського Інституту війни (ISW), саме з такою метою уряд РФ прийняв низку рішень напередодні президентських виборів 2024 року.

Зокрема, 17 листопада прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав указ, який дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) блокувати сайти, які публікують інформацію про методи обходу сайтів, заблокованих російським урядом.

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Місяцем раніше, 17 жовтня, Державна Дума Росії прийняла законопроект, який передбачає, що матеріали президентської передвиборчої кампанії не можуть публікуватися сайтах, які підпадають під цензуру Роскомнагляду.

"І указ від 17 листопада, ймовірно, частково пов'язаний зі спробою отримати контроль над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів 2024 року", - йдеться у звіті.

Путін і Пєсков заговорили про самоцензуру

Тим часом лідер РФ Володимир Путін та його прес-секретар Дмитро Пєсков намагаються відкинути критику, яка подекуди лунає від суспільства через війну з Україною. Водночас росіянам знову не дають "свободи слова". У відеоінтерв'ю, опублікованому 17 листопада, Пєсков казав, що росіянам слід десять разів подумати, перш ніж оцінювати дії військових. За його словами, є дуже тонка межа між критикою та дискредитацію ВС РФ. За останню, як відомо, в Росії передбачається кримінальна стаття.

Зі свого боку Путін більш "м'яко" радив не критикувати війну, адже не всі бачать "повну картину" відповідних подій.

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