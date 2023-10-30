У кількох містах півострова прогриміла серія гучних вибухів.

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. За свідченнями очевидців, "бавовна" завітала у Саки та Севастополь.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", у Саках прогриміло кілька вибухів. Після цього подекуди зникло світло. Очевидці стверджують, що вибухів було 3 або 4.

Згодом стало відомо, що у Севастополі "тривожно". У місті гуде сигнал повітряної тривоги та чутно звуки вибухів.

Як повідомив місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв, у Севастополі працює ППО. У мережі з'явилися фото, на яких видно "приліт" в районі Стрілецької бухти. Наразі місцеві пабліки ідентифіковують, куди влучили ракети.

Як пише "Кримський вітер", в районі Південної бухти Севастополя зараз димова завіса. Там також є "приліт".

Развожаєв заявив, що над містом нібито збили дві повітряні цілі. Втім, уламки збитих ракет нібито впали на територію школи. Небезпека нової атаки зберігається.

Крім того, повідомляється про влучання по аеродрому в Новофедорівці. Деталі уточнюються.

Вибухи в Криму: останні новини

Два дні тому в російському Міністерстві оборони відзвітували про збиття 36 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх нібито збили над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною окупованого півострова.

24 жовтня в мережі повідомили, що у місті стався потужний вибух, від якого вибуховою хвилею людям повибивало вікна. Вони скаржилися, що в місті не оголошували повітряну тривогу.

Росіяни заявили, що в ніч на 30 жовтня Україна вдарила по базі ракетно-зенітного полку РФ у тимчасово окупованому Криму.

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