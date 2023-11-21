У Криму, ймовірно, "горить" Сакська ТЕЦ, про вибух повідомляють місцеві / Колаж УНІАН, фото Кримський вітер, фото Генштаб ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму, можливо, горить Сакська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - станція, яка забезпечує теплом все місто Саки.

Увечері 21 листопада місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали у Євпаторії та Саках. Як доказ, моніторингова група "Кримський вітер" показала фото одного з очевидців пожежі на ТЕЦ.

"Підписники з Євпаторії та Сак повідомляють про гучні вибухи. А це, імовірно, горить Сакська ТЕЦ", - йдеться в повідомленні проекту.

Відзначимо, що Генштаб офіційної інформації з цього приводу поки не давав.

Імовірно, в Криму горить Сакська ТЕЦ / фото Кримський вітер

Росія вдарила по інфраструктурі Одеси ракетою

Увечері Сили оборони півдня України повідомили про ракетну атаку Росії по Одеській області. Зазначалося, що ворог застосував для обстрілу боєголовки типу Х-31П.

За попередніми даними, жертв немає. Однак є влучання по об'єкту інфраструктури, заявили в ОК "Південь". У повідомленні акцентувалося, що РФ, ймовірно, намагається знайти місця розташування українських систем ППО. 

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