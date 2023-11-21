Жителі Євпаторії і Сак заявляють про гучні вибухи.

У тимчасово окупованому Криму, можливо, горить Сакська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) - станція, яка забезпечує теплом все місто Саки.

Увечері 21 листопада місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали у Євпаторії та Саках. Як доказ, моніторингова група "Кримський вітер" показала фото одного з очевидців пожежі на ТЕЦ.

"Підписники з Євпаторії та Сак повідомляють про гучні вибухи. А це, імовірно, горить Сакська ТЕЦ", - йдеться в повідомленні проекту.

Відзначимо, що Генштаб офіційної інформації з цього приводу поки не давав.

Росія вдарила по інфраструктурі Одеси ракетою

Увечері Сили оборони півдня України повідомили про ракетну атаку Росії по Одеській області. Зазначалося, що ворог застосував для обстрілу боєголовки типу Х-31П.

За попередніми даними, жертв немає. Однак є влучання по об'єкту інфраструктури, заявили в ОК "Південь". У повідомленні акцентувалося, що РФ, ймовірно, намагається знайти місця розташування українських систем ППО.

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