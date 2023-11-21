Внаслідок ворожих атак люди не постраждали.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні населені пункти України. Зокрема, ворог обстрілює Одещину.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П.

"Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак люди не постраждали. Проте зафіксовані влучання на території Одеси та Білгород-Дністровського району області. Окупанти вдарили по "відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі".

Обстріли українських міст

Вночі 21 листопада російські окупанти завдали чотири ракетних удари по території Донецької області. Перші дві ракети влучили по території лікарні в Селидовому – пошкоджено будівлі медзакладу, є поранені. Під завалами шукають людей.

За кілька хвилин після удару по лікарні росіяни завдали ще два ракетні удари по шахті на Донеччині. Один працівник підприємства загинув.

Вночі росіяни також атакували Україну дронами. Ворог випустив 10 безпілотників типу Shahed. У Повітряних силах повідомили, що 9 ворожих БпЛА вдалося збити. Також знищено ракету "Іскандер-К".

Вас також можуть зацікавити новини: