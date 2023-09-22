Супутникові дані свідчать про те, що епіцентр загоряння розташовано поблизу злітної смуги.

У Криму триває тривожний день з "бавовною". Моніторингові проекти повідомляють про пожежу на аеродромі окупантів.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на дані супутників, на військовому аеродромі в Новофедорівці спалахнула пожежа.

"Щось загорілося на аеродромі в Новофедорівці поблизу злітної смуги. Треба карати курців", - пише канал.

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Вибухи у Криму

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про сьогоднішню "бавовну" в Севастополі, зауважує, що в Криму неспокійно вже давно.

Після вибухів в тимчасово окупованому Севастополі командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил та наголосив, що це місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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