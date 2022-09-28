Російська армія також продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст.

Після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину персоналу чорноморського флоту РФ в Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території Росії.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив для Крим.Реалії.

"Були проведені заходи на чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу чф до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", - сказав Скібіцький.

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Російська армія також продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого "була посилена від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму", додав Скібіцький.

Вибухи у Криму: як це було

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