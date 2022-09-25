Мобілізованим повідомляють, що їхня служба проходитиме на тимчасово захопленій території Херсонщини до завершення терміну так званої "спецоперації".

У Севастополі російські окупанти вручили чоловікам призовного віку близько тисячі повісток.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що у зв'язку з частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати Росії працюють у цілодобовому режимі.

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При цьому особам, які намагаються ухилитися від мобілізації, погрожують кримінальною відповідальністю.

"У місті Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

Відомо, що за кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали понад 1,5 тис. повісток на мобілізацію. Представник президента зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в Криму.

У Зеленського наголосили, що "масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу".

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