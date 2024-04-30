Удар припав на місце дислокації вертолітного полку окупантів.

По військовому аеродрому в Джанкої, в окупованому Росією Криму, в ніч на 30 квітня завдали ракетного удару - під час атаки постраждали 5 військовослужбовців ЗС РФ.

Як повідомляє ASTRA, сьогодні вночі балістичні ракети знову атакували військовий аеродром "Джанкой". Там повідомили, посилаючись на свої джерела в місцевому МНС, наступне:

"Це місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу".

Удар було завдано, імовірно, MGM-140 ATACMS. Унаслідок атаки поранено 5 військовослужбовців.

"Вночі читачі ASTRA також повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Про численні вибухи жителі писали і в соціальних мережах. "Влада" анексованого регіону жодним чином це не коментувала, а представник окупаційного руху Рогов заявив, що ППО повністю відбила ракетну атаку", - ідеться в публікації.

Як зазначається, аеродром у Джанкої вже атакували ракети 17 квітня - пожежа потрапила у фотооб'єктиви місцевих жителів.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму - що відомо

У ніч проти вівторка, 30 квітня, жителі окупованої АРК чули звуки вибухів. Зокрема, о 01:25 у російському інформаційному центрі з автомобільних доріг повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, а кримські Telegram-канали написали, що "гучно в Сімферополі та Джанкої". Загалом було чутно понад десять потужних вибухів. При цьому, російські окупанти оголошували про ракетну небезпеку над півостровом.

Пізніше було заявлено, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено, але російська "влада" те, що відбувається, не коментувала.

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