Окупаційна влада не коментує атаки.

У ніч на вівторок, 30 квітня, жителі окупованого росіянами Криму повідомляють про звуки вибухів.

О 01:25 у російському інформаційному центрі з автомобільних доріг повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Кримські Telegram-канали пишуть, що гучно в Сімферополі та Джанкої.

За даними SHOT, загалом було чутно понад десять потужних вибухів. Окупанти оголошували про ракетну небезпеку над півостровом.

Відео дня

Оновлено о 02:10: Повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено. Водночас російська "влада" ніяк не коментувала те, що відбувається.

Крим в окупації: останні новини

Учора представництво Президента в Криму повідомило, що російські загарбники навмисно глушать зв'язок і навігацію на півострові. Місцеві жителі говорять про критичні проблеми з мобільним зв'язком і GPS-навігацією в Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах.

За їхніми даними, на півострові поховали щонайменше 784 солдатів армії Російської Федерації, 593 з них могли бути громадянами України.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні заявили про ураження чергового російського корабля в Чорному морі. Йдеться про рятувальне судно "Комуна".

Вас також можуть зацікавити новини: