Дані про ціль уже передали ЗСУ.

На одному із заводів Росії в Криму викрили підбитий корабель, який росіяни намагаються повернути до ладу після удару Збройних сил України.

Моніторингова група "Кримський вітер" зазначає, що йдеться про БДК "проекту 775". Там стверджують:

"Його ремонтують у 13-му судноремонтному заводі ЧФ рф у Севастополі".

Уточнюється, що дані про ціль уже передали українській армії. Як відомо, у ніч на 24 березня Україна вдарила по двох кораблях Росії "Азов" і "Ямал". Вони належали до проекту 775.

Удар по кораблях "Азов" і "Ямал" - що відомо

24 квітня Сили оборони України завдали ударів по великих десантних кораблях Росії в тимчасово окупованому Криму (у Севастополі) - атакували "Ямал" і "Азов". Удари підтвердив СтратКом ЗСУ. Там уточнили, окрім кораблів, атака припала ще й на центр зв'язку, а також на кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії.

Зазначимо, що вперше корабель "Азов" росіяни вивели в море 1990 року. Корабель "Ямал" ввели в експлуатацію 1988 року, його використовували окупанти під час захоплення Криму.

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