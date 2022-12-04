У деякі музеї вже завезли пакувальний матеріал.

Окупанти готуються повторювати свій сценарій втечі з Криму, який вони показали, коли втікали з Херсона. РФ завозить до тимчасово окупованого півострова пакувальний матеріал, аби "евакуювати" музеї.

Як повідомила громадська організація "Кримський інститут стратегічних досліджень", вже є загроза музейним колекціям. Рашисти можуть викрасти цінні експонати.

"В частину кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій. Відповідно до інсайдерської інформації, евакуацію можуть почати у випадку відходу військ загарбника на Перекоп. За думкою експертів Кримського інституту стратегічних досліджень, ймовірно, так звана "евакуація", може початися раніше, із розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра. Стежимо за ситуацією", - йдеться у повідомленні.

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Втеча рашистів з Херсона: як окупанти "евакуювали" музеї та пам'ятники

У листопаді, коли рашисти вже розуміли, що ЗСУ вже дуже близько, почали викрадати та вивозити з Херсона пам'ятники та музейні експонати. Так, окупанти вивезли з міста останки князя Григорія Потьомкіна, а до цього вони вкрали пам'ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову.

"Мені ставлять запитання, чому вивезені з Херсона духовні реліквії і пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна. ... Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти", – заявляв гауляйтер Сальдо.

Окрім цього, рашисти розграбували Херсонський художній музей під виглядом "евакуації". Звідти вони винесли експонати та навіть оргтехніку.

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