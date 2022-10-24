Обидва монументи зникли з Херсона вчора ввечері.

З тимчасово окупованого Херсона загарбники вивезли пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та російському адміралу Федору Ушакову.

Про це на брифінгу повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В тимчасово окупованому Херсоні росіяни вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову", - сказав він.

Відео дня

Про зникнення з постаментів пам’ятників Суворову та Ушакову повідомили у соціальних мережах жителі Херсона. За інформацією місцевих жителів, окупанти ввечері 23 жовтня зняли з постаментів в центрі міста вказані пам’ятники та вивезли їх у невідомому напрямку.

Сьогодні вдень окупаційна влада Херсонської області підтвердила, що ці пам'ятники демонтували за особистою вказівкою гауляйтера окупантів Володимира Сальдо. Нібито монументи "евакуювали" через загрозу пошкодження під час обстрілів чи терактів, але потім повернуть у місто.

Ситуація в Херсонській області - найважливіші новини

Збройні сили України наприкінці серпня розпочали контрнаступ. Зокрема, наші воїни пішли вперед на півдні. Станом на 21 жовтня у Херсонській області від загарбників звільнили 88 населених пунктів.

Російськи генерал Сергій Суровікін, який командує війною проти України, заявив, що наша держава нібито планує завдати удари по цивільних і житлових об'єктах в Херсонській області, і анонсував "складні рішення" російського військового керівництва щодо регіону.

Окупанти розпочали масштабну евакуацію, у рамках якої, зокрема, колаборанти перевозили свої речі в захоплений РФ Крим.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що влада Росії створює інформаційні умови для виправдання відступу і здачі значних територій Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський попередив, що супротивники замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що супротивник може знищити агрегати Каховської ГЕС, які виробляють електроенергію для нашої держави.

Довідка УНІАН. Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову виготовлено скульптором Олександром Рукавишніковим у 1904 році. Це постамент, на якому розміщено погруддя Суворова у мундирі з погонами та стрічкою через плече. Пам’ятник встановлено в Херсоні у 1950 році. Суворова (1729-1800 рр.), який був кавалером всіх російських та багатьох іноземних військових орденів, українські історики вважають організатором придушень національно-визвольних повстань та депортацій.

Пам’ятник російському адміралу Федору Ушакову відкрито у 1957 році біля головного корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова. Спочатку скульптура була виконана з оргскла, лише у 1970 році її замінили на бронзову.

Ушаков (1745-1817 рр.) був командувачем Чорноморським флотом (1790-1798), російсько-турецької ескадри в Середземному морі (1798-1800).

Вас також можуть зацікавити новини: