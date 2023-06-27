Це може свідчити про збільшення присутності окупаційних військ у Криму.

На території села Широке поблизу Сімферополя у тимчасово окупованому Криму зʼявилася нова база забезпечення російських військ. Там розташовані казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо.

Про це повідомляють "Схеми", публікуючи супутникові знімки Planet Labs. Експерти пояснили журналістам, що це може свідчити про збільшення присутності окупаційних військ у Криму.

На супутникових знімках за 23 червня видно, що нова база окупантів розташовується у двох місцях на території села Широке у 25 кілометрах на північ від Сімферополя. Військовий експерт Михайло Жирохов допоміг журналістам ідентифікувати техніку. За його словами, здебільшого там наявні військові вантажівки, автоцистерни та позашляховики. Інші обʼєкти, зафіксовані супутником можуть слугувати казармами для російських військових.

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"Схеми" зазначають, що раніше на цій території знаходилося фермерське господарство. Відповідно до супутникових знімків, розгортання бази на тій ділянці почалося в березні 2023 року.

Супутник також зафіксував десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, на іншій ділянці села Широке. У 2022 році на цій території також була техніка, проте її було значно менше, і це була не військова техніка.

Журналісти також зʼясували, що в цьому селі розташовується 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ). Військова частина дислокується в місті Уссурійськ (Далекий Схід РФ). Також авторам матеріалу вдалося поспілкуватися з одним із російських військовослужбовців – 26-річним Кирилом Бишковим, який раніше потрапив до бази "Миротворець". Він підтвердив, що служить у 101 бригаді і дійсно перебуває на території окупованого Криму.

"Поява однієї з таких бригад в окупованому Криму може свідчити про значне збільшення тут угруповання російської армії, адже очевидно, що частини, що знаходяться там з 2014 року, вже мають налагоджену систему забезпечення. Вибір місця у селі Широке не очевидний, але в Криму залишилося не так багато місць, де можна розгорнути подібні з'єднання, а штатний склад такої бригади – близько двох тисяч осіб", – наголосив Жирохов, додавши що зазвичай підрозділи, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення,розгортають із бойовими частинами. Це робиться для того, щоб швидко організувати ремонт техніки чи підвезення пального.

Ситуація в окупованому Криму

Нещодавно партизанський рух "Атеш" повідомляв, що російські війська звозять техніку на один з аеродромів в окупованому Криму. Йдеться про аеродром "Октябрьское". Вранці 24 червня спостерігалося переміщення БМП, КамАЗів, броньовиків "Тигр".

Раніше в Центрі національного спротиву розповіли, що партизани влаштували окупантам в Криму "сюрприз" на залізниці. Представники підпілля підірвали колії. Зазначалося, що це створить труднощі для російської логістики, яка побудована на залізниці.

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