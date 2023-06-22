Такі дії підпілля призведуть до збільшення дефіциту постачання ворожій армії.

Партизани підірвали залізничні колії поблизу Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зауважили в ЦНС, російська військова логістична модель побудована на залізниці. Це робить її вкрай вразливою.

"Саме це вчергове використали партизани, які підірвали колії на півострові й тим самим розірвали одне з залізничних сполучень. Відтак загальне навантаження на й без того вкрай завантажену залізничну мережу тимчасово окупованого півдня зросте, а це збільшить дефіцит постачання ворожій армії", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

Ввечері 21 червня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російський гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що чутки про роботу ППО в місті нібито поширювала Україна. Насправді ж, за його версією, причиною вибухів стали навчання курсантів з використанням "реактивних бомбометів".

Британська розвідка повідомляє, що окупанти почали докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів, особливо на підступах до тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що туди входить елика смуга оборони протяжністю 9 км в 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим з Херсонською областю.

Вас також можуть зацікавити новини: