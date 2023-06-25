Цей аеродром знаходиться в окупованому Криму.

Російські війська звозять техніку на один з аеродромів в окупованому Криму. Йдеться про аеродром "Октябрьское".

Про перекидання техніки повідомляє партизанський рух "Атеш". За даними їх агента, 24 червня з ранку спостерігалося переміщення БМП, КамАЗів, броньовиків "Тигр".

"Зайшли з боку Сімферопольського району, частина з них – полями. Скупчення техніки в кількості сорок-п'ятдесят одиниць нової техніки до вже там наявної... Нова Чорнобаївка намічається", – зазначили в русі.

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Ситуація в окупованому Криму

22 червня окупанти заявили, що було завдано удар по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні окупованого Криму та Херсонської області. Поплічники росіян тоді заявили про атаку із застосуванням ракет Storm Shadow.

Після цього в північній частині Криму утворилися затори. При чому рух ускладнено на шляху, яким росіяни намагаються здійснювати перекидання боєприпасів та особового складу після пошкодження Чонгарського мосту.

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