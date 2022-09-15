Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запевняє, що ситуація контрольована, але необхідно відійти від зайвих ризиків.

У Кривому Розі у двох районах евакуюють мешканців через підняття рівня води в р. Інгулець.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні русня вчинила ще один терористичний акт. 8-ма крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Намагання змити просто водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися", - звернувся ВІлкул до містян.

Відео дня

Так, в Інгулецькому районі евакуюють людей з вулиць: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова; у Центрально-Міському районі: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плєханова, Маміна, Сібіряка, Ентузіастів.

Будуть надані комунальні автобуси. Людей доставлять в школи та дитячі садки, де вони зможуть бути, поки триватиме ліквідація аварії.

"Ще раз хочу сказати, ситуація контрольована, ми розуміємо що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти", - підкреслив Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

За деякий час начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він попередив, якщо вода ще не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

Разом з тим, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на місці удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах в Кривому Розі спостерігається витік води об'ємом 100 кубометрів на секунду.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ракетні удари по гідротехнічних спорудах - спроба затопити Кривий Ріг.

Вас також можуть зацікавити новини: