Також сьогодні були обстріли Зеленодольської та Апостолівської громад, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко запевняє, що наслідки російського ракетного удару по гідроспорудах у Кривому Розі не несуть загрози затоплень територій та припинення водопостачання.

Про це він повідомив у відеокоментарі, розміщеному в Telegram.

"Було влучання у підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує населення водою. Всіх заспокою: нікого не затопить, всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження. Наразі тут на місці працюють всі: комунальні служби, водоканал, ДСНС, поліція, присутній начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул…", - сказав Ситниченко.

Відео дня

При цьому він закликав не панікувати.

"Незначні пошкодження. Я розумію, що дуже страшно. Це все гучно. І неприємно. Але ми - українці – сильна, могутня нація, яка витримає все і все поборе… Все зробимо. З усім впораємось", - зазначив чиновник.

Щодо ситуації в Криворізькому районі Ситниченко повідомив, що також сьогодні були обстріли Зеленодольської та Апостолівської громад – обійшлося без руйнувань та постраждалих.

"Решта територій району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, що межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється ЗСУ. Ворог не підійшов ні на метр до нашого району. Тож все добре. Зберігаємо спокій", - додав він.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Пізніше начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він сказав, якщо вода ще комусь не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: