Внаслідок обстрілів пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та 30 сонячних панелей.

У Криворізькому районі внаслідок удару окупантів по нафтобазі знищено великий запас палива.

Про це повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"За інформацією Генштабу ЗСУ та Оперативного Командування "Південь", ворог продовжує нести втрати в живій силі та техніці та зосереджується на обороні. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами наносяться удари по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ. Також в районі Високопілля вночі були виявлені і знищені два ворожі безпілотні літальні шпигуни типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що росіяни продовжують скоювати нелюдські злочини, обстрілюючи мирні громаді.

"У Криворізькому районі ворог вдень обстріляв Апостолівську та Зеленодольську громади з "Ураганів" забороненими касетними боєприпасами. Орки били по абсолютно мирних об'єктах. У місті Апостолове загинула жінка 1936-го року народження, яка перебирала у дворі помідори. Уламок від касетного БК влучив їй у голову. Ще троє людей поранені, усі похилого віку - 59, 72 і 78 років. Вони евакуйовані в одну з криворізьких лікарень у вкрай важкому стані, за їхнє життя борються наші медики", - повідомив він.

Також у громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та 30 сонячних панелей.

"У Зеленодольську, слава Богу, людей не зачепило. У місті пошкоджені виробничі будівлі підприємства. У Нікопольському районі - два обстріли зі ствольної артилерії території міста Нікополь. Пошкоджено 9 об'єктів, 1 багатоповерховий будинок, до 10 приватних будинків. Без втрат. Вдень ворог вдарив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Сталася сильна пожежа, вогонь охопив 3,5 гектари лісосмуги та сухих залишків пшениці. Була загроза для високовольтної лінії електропередач, але пожежу рятувальники загасили. Люди не постраждали", - зазначив він.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива. Рятувальники приступають до локалізації пожежі. На місці працюють усі оперативні служби, наслідки встановлюються", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо, Київ знову затягнуло димом через пожежі в області.

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