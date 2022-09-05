Глава держави закликає світову спільноту посилювати санкції і визнати РФ країною-терористом.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що через сьогоднішній обстріл окупантів Запорізька атомна електростанція опинилась за крок від радіаційної катастрофи.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні ж говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном – понад півтори години. Дуже змістовні переговори. Передусім про ситуацію на фронті, про оборонну підтримку України. Я вдячний пану президенту та всьому народу Франції за незмінне прагнення захистити наші спільні європейські цінності, нашу спільну об’єднану Європу", - заявив Зеленський.

Відео дня

При цьому, як відзначив Зеленський, окремо й дуже детально під час розмови з Макроном розглядалася ситуація на Запорізькій атомній станції.

"Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії. Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними", - заявив президент.

"Тим паче, що сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи", - наголосив Зеленський.

"Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше", - додав Зеленський.

"Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях", - відзначив глава держави.

"Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.

Сьогодні, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП - остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний працюючий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: