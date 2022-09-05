Триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах

У столиці України Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами на території області.

За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Через задимленння до поліпшення ситуації рятувальники рекомендовують жителям столиці:

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закрити вікна вдома

за можливості не перебувати на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у четвер, 1 вересня у двох районах Київщини загорілися торф’яники у Вишгородському та Бучанському районах.

Нагадаємо, за півроку війни в Україні постраждала третина лісового фонду. Російські війська окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків. Загалом орієнтовна сума збитків, яку росіяни завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.

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