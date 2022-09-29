У Криворізькому районі ракета окупантів влучила у підприємство з переробки зернових.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ввечері ворог атакував Криворізький район ракетами Х-59. Більшість ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Одна влучила в підприємство з переробки зернових", - зазначив він.
Резніченко додав, що минулося без жертв та постраждалих, масштаби руйнувань уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, Повітряне командування "Схід" повідомило, що ввечері 28 вересня під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково.
Начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку на Кривий Ріг: "Ввечері, близько 20:40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків".