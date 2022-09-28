Олександр Вілкул закликав жителів нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну атаку на місто.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - наголосив він.

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Вілкул закликав нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Також у мережі повідомляють про роботу ППО у Дніпрі.

Атаки Кривого Рогу: що відомо

Окупанти нанесли кілька ракетних ударів по дамбі в Кривому Розі Дніпропетровської області - вони можуть бути спрямованим проти подальшого наступу Збройних сил України. 14 вересня російські загарбники завдали серію ракетних ударів по Кривому Рогу.

У понеділок увечері 26 вересня, російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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