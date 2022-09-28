Начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну атаку на місто.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях", - наголосив він.
Вілкул закликав нічого не знімати та не викладати у соцмережі.
Також у мережі повідомляють про роботу ППО у Дніпрі.
Атаки Кривого Рогу: що відомо
Окупанти нанесли кілька ракетних ударів по дамбі в Кривому Розі Дніпропетровської області - вони можуть бути спрямованим проти подальшого наступу Збройних сил України. 14 вересня російські загарбники завдали серію ракетних ударів по Кривому Рогу.
У понеділок увечері 26 вересня, російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.
"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.