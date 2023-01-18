Серед путінських загарбників є поранені та жертви.

У Кирилівці Запорізької області пролунав потужний вибух, який чули багато жителів селища. Як дізналося видання "РІА-Мелітополь", серед окупантів є жертви.

Журналісти стверджують, що "прилетіло" в будинок затятих прихильників Росії - сімейства Смирнових. У їхньому будинку, як пише "РІА-Мелітополь", квартирувалися російські окупанти.

"За інсайдерською інформацією, в будинку Смирнових квартируються загарбники. Сьогодні до них залетіла граната. Вибух чув весь центр Кирилівки, де і живуть зрадники. Серед окупантів є поранені та трупи", - йдеться в повідомленні.

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Стверджується, що Смирнови відомі в Кирилівці, вони володіють магазином "Ніка" в центрі населеного пункту. Журналісти пишуть, що з перших днів окупації селища це сімейство всіляко вітало загарбників і спілкувалося з фейковим мером Катериною Уманець.

Окупація Кирилівки

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Кирилівку 25 березня. Потім з'явилися повідомлення про викрадення росіянами законного селищного голови.

17-го квітня 2022 року загарбники викрали селищного голову Івана Малєєва та доправили в Мелітополь у так звану "комендатуру" місцевих колаборантів. 22-го квітня мера було звільнено з полону. Згодом було призначено фейкового очільника Кирилівки - Катерину Уманець.

До Кирилівки російські загарбники пригнали багато військової техніки, вони зірвали курортний сезон 2022. Так порожньо у населеному пункті ще не було ніколи.

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