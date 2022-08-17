Окупанти завезли із Мелітополя до Кирилівки свою військову техніку.

У захопленій ворогом Кирилівці Запорізької області стався вибух.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова бавовна для русні у Кирилівці", - зазначив він.

Федоров наголосив, що цьогоріч окупанти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі, а натомість "націоналізували бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають".

"Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця", - підкреслив він.

Нагадаємо, 8 серпня у Мелітополі було чути близько 10 потужних вибухів.

Днем раніше українські бійці вдарили по окупованому Мелітополю з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Внаслідок удару було знищено військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.

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